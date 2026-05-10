انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع الدولار وبدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، و14.32 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.08 جنيه للشراء، بتراجع 42 قرشًا، و139.47 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.32 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 73.21 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و74.30 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 166.61 جنيه للشراء، بتراجع 41 قرشًا، و172.31 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.