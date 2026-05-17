مصرف أبو ظبي الإسلامي يوقع شراكة لإطلاق تمويل السيارات إلكترونيا

كتب : منال المصري

11:37 ص 17/05/2026

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "التوكيل دوت كوم"، المنصة الرقمية المتكاملة لخدمات السيارات في مصر، بهدف تطوير منظومة تمويل السيارات الرقمية، وتقديم تجربة تمويل سلسة ومتكاملة للعملاء ضمن رحلة شراء السيارات الجديدة عبر منصة موحّدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع السيارات في مصر، من خلال دمج خدمات التمويل المصرفي مباشرة داخل تجربة شراء السيارة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول تمويل أسرع وأكثر شفافية وكفاءة، مع تقليل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالحصول على التمويل، وفق بيان للمصرف اليوم.

ويوفر هذا التعاون مجموعة متنوعة من خطط التمويل المرنة التي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية مقارنة الخيارات التمويلية واختيار خطة السداد الأنسب، وفقًا للقدرة المالية والاحتياجات الشخصية، وذلك ضمن تجربة رقمية متكاملة تبدأ من اختيار السيارة وتنتهي بإتمام التمويل.

وقال علي عشماوي، رئيس قطاع المنتجات في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ضمن توجهنا لتعزيز ريادة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، صاحب أكبر محفظة تمويل للسيارات، في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة.

