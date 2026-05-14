صندوق النقد: بعثة تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة السابعة لصرف 1.6 مليار دولار

كتب : منال المصري

08:48 م 14/05/2026

جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي

قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي اليوم إن بعثة من الصندوق تزور حاليا مصر لإجراء المراجعة السابعة على برنامج التسهيل الممدد وبرنامج المرونة والاستدامة.

وأوضحت أنه في حال اجتياز مصر المراجعة السابعة على مستوى الخبراء سيبدأ المجلس التنفيذي للصندوق في إدراج مصر على جول اجتماعاته تمهيدا لاعتماد صرف شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر.

كان صندوق النقد قال في تقرير سابق حول مصر أن الموافقة على المراجعة السابعة ستجرى في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، من بينها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك بعد تنفيذ السياسات المتفق عليها بنهاية مارس.

كما أشار إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة ستعقد في 15 نوفمبر، تمهيدًا لصرف شريحة مماثلة بقيمة 1.65 مليار دولار، تشمل أيضًا نحو 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة.

