رئيس أفريكسيم بنك: يتوقع 4 آلاف مشارك في الاجتماعات السنوية بالعلمين

أكد جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، أن الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك، المقرر عقدها في العلمين الجديدة الشهر المقبل، ستمثل ملتقى دوليًا لرؤوس الأموال والمستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار في القارة الأفريقية.

مشاركة واسعة وتركيز على التكامل الاقتصادي

وتوقع إيلومبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في البنك المركزي المصري، أن الاجتماعات قد تشهد حضور نحو 4 آلاف مشارك، لمناقشة ملفات التجارة البينية الأفريقية، والتصنيع، والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستركز على المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التجارة الأفريقية البفريقية، مؤكدًا وجود فرص استثمارية ضخمة في هذا المجال.

دعم البنية التحتية وجذب المستثمرين

وأضاف أن أفريكسيم بنك يعمل على دعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب اتخاذ خطوات لجذب المستثمرين وشركات المقاولات المصرية للتوسع والاستثمار في مختلف أنحاء القارة.

أولوية لقطاعات الطاقة والخدمات المالية

وأكد إيلومبي أن الاجتماعات ستولي اهتمامًا خاصًا بدعم عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها:

أمن الطاقة

- تمويل التجارة

- الخدمات المالية بالتعاون مع بنوك محلية كبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر

- المدفوعات الرقمية