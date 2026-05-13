سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:57 م 13/05/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري: 61.86 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و62.21 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

بنك مصر: 61.88 جنيه للشراء، بتراجع 29 قروش، و62.23 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.88 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و62.23 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.78 جنيه للشراء، بتراجع 46 قرشًا، و62.08 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.03 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و62.21 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

