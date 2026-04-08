البنك المصري للصادرات: أرصدة كبار العملاء قفزت 30% خلال 2025.. لماذا؟

كتب : منال المصري

12:15 م 08/04/2026

البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) إطلاق حزمة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف إحداث تحول جذري في تجربة العملاء بالسوق المصري.

وأوضح البنك في بيان اليوم، أن هذه الاستراتيجية ساهمت في زيادة أرصدة كبار العملاء بنسبة 30% ونمو عددهم بنسبة 35%.

الحدود الائتمانية لمحفظة البطاقات سجلت 1.2 مليار جنيه، كما سجلت معدلات استخدام البطاقات الائتمانية نمواً ملحوظاً بنسبة 48% لتصل إلى نحو 412 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

قرض سيارة يصل إلى 12 مليون جنيه

وكشف البنك عن طفرة في برامجه التمويلية، حيث طرح حلولاً ترتكز على الموافقات الفورية لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بحد أقصى يصل إلى 12 مليون جنيه، وهو ما يعد ميزة تنافسية كبرى تلبي طموحات كبار العملاء.

قرض شخصي يصل إلى 8 ملايين جنيه

كما أطلق البنك برامج تمويل شخصي، مخصصة لشرائح كبار العملاء (EWealth) وأصحاب المدخرات المرتفعة، وذلك إلى جانب تصميم مجموعة من البرامج التي تناسب جميع شرائح العملاء وتلبي مختلف احتياجاتهم بأسعار تنافسية وبقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه ومدد تمويل تصل إلى 10 سنوات.

ارتفاع قيمة المعاملات الرقمية

وعلى مستوى المعاملات الرقمية فقد وصل عدد معاملات التحويلات من خلال القنوات الرقمية المختلفة إلى 9 ملايين معاملة بنهاية 2025 بإجمالي 8.5 مليار جنيه.

وارتفع عدد المشتركين بخدمة "انستاباي" إلى 56 ألف مشترك بالإضافة إلى وصول مستخدمي المحفظة الاليكترونية -جيبي- إلى 36 ألف مستخدم، ومستخدمي تطبيق الهاتف المحمول إلى 35 ألف مستخدم.

كما تم إطلاق خدمة التحويلات اللحظية عن طريق تطبيق الموبايل البنكي و التي تتيح التحويلات اللحظية بحدود كبيرة تصل إلى 5 ملايين جنيه يومياً و30 مليون جنيه شهرياً.

البنك المصري لتنمية الصادرات إنستاباي قروض السيارات القرض الشخصي

