بحسب بيانات القوائم المالية لبنك "HSBC مصر"، فإن البنك المركزي المصري رفع العقوبة المالية على إتش إس بي سي إلى نحو 1.98 مليار جنيه خلال 2025 (يناير إلى ديسمبر 2025 ) مقارنة بنحو 1.61 مليار جنيه الربع السابق له (يناير إلى سبتمبر 2025) أي بزيادة 375 مليون جنيه في 3 أشهر.

إتش إس بي سي أكد في تقريره أنه يجري حالياً تنفيذ الإجراءات التصحيحية من قبل البنك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي المصري.

ماهي الغرامة المالية؟

يقر المركزي غرامات مالية على البنوك في حال عدم إلالتزام ببعض الضوابط مثل عدم تحقيق النسبة المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو مخالفة منح الائتمان.

وتكون الغرامة على شكل وديعة يتم إيداعها لدى المركزي المصري دون احتساب سعر فائدة لمدة زمنية محددة وتختلف من بنك إلى آخر حسب نوع العقوبة وهو ما يمثل أموالا غير مستغلة للبنك الموقع عليه العقوبة.

تراجع أرباح البنك بسبب غرامة المركزي

تراجع صافي أرباح بنك إتش إس بي سي مصر بنحو 2.2% خلال 2025 إلى نحو 20.48 مليار جنيه مقابل نحو 20.95 مليار جنيه 2024، بسبب عقوبة مالية فرضها البنك المركزي المصري.

في نفس الوقت ارتفع صافي الدخل من العائد لبنك إتش إس بي سي بنحو 8.4% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 34.35 مليار جنيه.

على نفس الخطى زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات للبنك بنحو 9.5% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 3.1 مليار جنيه.