المركزي يرفع العقوبة المالية على بنك HSBC إلى 1.98 مليار جنيه خلال 2025

كتب : منال المصري

12:12 م 08/04/2026

بحسب بيانات القوائم المالية لبنك "HSBC مصر"، فإن البنك المركزي المصري رفع العقوبة المالية على إتش إس بي سي إلى نحو 1.98 مليار جنيه خلال 2025 (يناير إلى ديسمبر 2025 ) مقارنة بنحو 1.61 مليار جنيه الربع السابق له (يناير إلى سبتمبر 2025) أي بزيادة 375 مليون جنيه في 3 أشهر.

إتش إس بي سي أكد في تقريره أنه يجري حالياً تنفيذ الإجراءات التصحيحية من قبل البنك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي المصري.

ماهي الغرامة المالية؟

يقر المركزي غرامات مالية على البنوك في حال عدم إلالتزام ببعض الضوابط مثل عدم تحقيق النسبة المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو مخالفة منح الائتمان.

وتكون الغرامة على شكل وديعة يتم إيداعها لدى المركزي المصري دون احتساب سعر فائدة لمدة زمنية محددة وتختلف من بنك إلى آخر حسب نوع العقوبة وهو ما يمثل أموالا غير مستغلة للبنك الموقع عليه العقوبة.

تراجع أرباح البنك بسبب غرامة المركزي

تراجع صافي أرباح بنك إتش إس بي سي مصر بنحو 2.2% خلال 2025 إلى نحو 20.48 مليار جنيه مقابل نحو 20.95 مليار جنيه 2024، بسبب عقوبة مالية فرضها البنك المركزي المصري.

في نفس الوقت ارتفع صافي الدخل من العائد لبنك إتش إس بي سي بنحو 8.4% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 34.35 مليار جنيه.

على نفس الخطى زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات للبنك بنحو 9.5% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 3.1 مليار جنيه.

فيديو قد يعجبك



تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
حوادث وقضايا

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الإمارات تعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الإمارات تعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران