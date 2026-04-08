وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع شركة أوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية بصفتها الشريك المنفذ لبرنامج أورنج كورنرز مصر.

وقام بالتوقيع، وفق بيان الجهاز اليوم، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وهبة الرفاعي المدير العام لشركة أوت ريتش إيجيبت وذلك في حضور السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا في القاهرة وذلك بمقر سفارة مملكة هولندا بالقاهرة وبحضور لفيف من قيادات الجهاز والشركة.

دعم المبتكرين من الشباب

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للدور الوطني والتنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تهيئة المناخ العام لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الجهات المعنية للتنسيق مع الجهات الدولية.

وأشار إلى أن الجهاز يضع دعم المبتكرين والشباب على رأس أولوياته باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ مضيفاً أن الشراكة مع أوت ريتش إيجيبت تمثل نموذجاً فعالاً لتكامل الجهود بين الجهاز والخبرات الدولية المتمثلة في برنامج أورنج كورنرز بما يسهم في توفير بيئة حاضنة لنمو الشركات الناشئة وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق.

دعم رواد الأعمال من الشباب

ومن جانبه قال السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى مصر إن برنامج أورنج كورنرز مبادرة رائدة لمملكة هولندا تؤكد أن الشراكات القوية تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس التزاماً مشتركاً بتمكين رواد الأعمال الشباب في مصر، لا سيما في المناطق التي تحتاج للخدمات بشكل أكبر ومنها صعيد مصر والدلتا.

وأضاف موليما أننا نعمل من خلال هذا التنسيق على تطوير منظومة ريادة الأعمال والتوسع في فرص الوصول إلى الخدمات المختلفة التي تسهم في دعم أصحاب المشروعات خاصة المرأة حيث إن أكثر من 50% من رواد الأعمال الذين تدعمهم أورنج كورنرز هم من النساء، مما يبرز التزامنا المشترك بتحقيق النمو الشامل وإطلاق الإمكانات الكاملة لمواهب ريادة الأعمال في مصر.

خدمات مقدمة للشركات الناشئة

وأضاف رحمي أن الجهاز يستهدف من خلال هذا التعاون تقديم دعم فني واستشاري للمئات من رواد الأعمال مع التركيز على نماذج الأعمال المبتكرة والمستدامة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على عدة محاور تشمل التدريب، والتوجيه، والتشبيك مع أطراف منظومة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعريف رواد الأعمال بالإطار التشريعي والتنظيمي الميسر الذي يتيحه قانون تنمية المشروعات ١٥٢ لسنة 2020.