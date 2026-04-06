شددت البنوك العاملة في مصر على العملاء بضرورة إتخاذ الحذر والحيطة بالحفاظ على بياناتهم المصرفية تجنبا لسرقة حساباتهم وسط انتشار محاولات السطو.

رسالة مهم من البنك التجار الدولي

وجه البنك التجاري الدولي CIB رسالة عبر موقع فيس بوك "عميلنا العزيز، مع انتشار حملات سرقة البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بنفكرك بضرورة الحذر من الصفحات، الإعلانات والرسائل المزيّفة التي تعرض جوائز وهمية وعدم الضغط على أي Links تدعي اسم البنك".

وأوضح أنه “في حالة تلقي أي رسائل أو مكالمات تطلب بياناتك الشخصية أو رمز التحقق الـOTP، يرجى التواصل معنا فورًا على 19847 للإبلاغ”.

توخي الحذر والحيطة

وأكد أن البنك لا يطلب أي بيانات من العملاء عبر أي وسيلة تواصل، ولا يتحمل مسؤولية أي عمليات احتيال ناتجة عن إفشاء البيانات من طرف العملاء.