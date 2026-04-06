إعلان

مع انتشار حملات سرقة البيانات.. رسالة مهمة من البنك التجاري الدولي للعملاء

كتب : منال المصري

05:16 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شددت البنوك العاملة في مصر على العملاء بضرورة إتخاذ الحذر والحيطة بالحفاظ على بياناتهم المصرفية تجنبا لسرقة حساباتهم وسط انتشار محاولات السطو.

وجه البنك التجاري الدولي CIB رسالة عبر موقع فيس بوك "عميلنا العزيز، مع انتشار حملات سرقة البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بنفكرك بضرورة الحذر من الصفحات، الإعلانات والرسائل المزيّفة التي تعرض جوائز وهمية وعدم الضغط على أي Links تدعي اسم البنك".

وأوضح أنه “في حالة تلقي أي رسائل أو مكالمات تطلب بياناتك الشخصية أو رمز التحقق الـOTP، يرجى التواصل معنا فورًا على 19847 للإبلاغ”.

وأكد أن البنك لا يطلب أي بيانات من العملاء عبر أي وسيلة تواصل، ولا يتحمل مسؤولية أي عمليات احتيال ناتجة عن إفشاء البيانات من طرف العملاء.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

