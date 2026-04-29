الدولار يقفز إلى 53 جنيها في الأهلي والتجاري الدولي في منتصف التعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:05 ص 29/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 9 قروش و12 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري:
52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:
52.88 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:
52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

