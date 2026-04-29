ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 9 قروش و12 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.



اقرأ أيضًا: ارتفاع الدولار أمام الجنيه.. من الرابح ومن الخاسر؟ خبراء يجيبون

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.



بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية:

52.88 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:

52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.