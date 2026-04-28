انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.54 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و61.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 61.54 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و61.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 61.53 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و61.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 61.54 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و61.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 61.53 جنيه للشراء، بزيادة 14 قروش، و61.87 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.