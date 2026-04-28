تراجع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
سعر اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 61.54 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و61.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 61.54 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و61.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 61.53 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و61.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 61.54 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و61.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 61.53 جنيه للشراء، بزيادة 14 قروش، و61.87 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.