سعر الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:05 م 28/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و5 قروش، خلال تعاملات الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تراوحت بين 18 و30 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم، مقارنةً ببداية التعاملات.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم بدعم خروج مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.72 جنيه للشراء، و52.82 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

