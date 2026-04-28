ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.99 جنيه للشراء، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.32 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.47 جنيه للشراء، و139.92 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.36 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.41 جنيه للشراء، و74.51 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.53 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و172.22 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا.