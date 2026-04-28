إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

12:51 م 28/04/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.99 جنيه للشراء، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.32 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.47 جنيه للشراء، و139.92 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.36 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.47 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.41 جنيه للشراء، و74.51 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.53 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و172.22 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدرهم الإماراتي الدينار الأردني سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

