بنك القاهرة يطرح وديعة لأجل سنة ونصف بعائد 22%

أعلن بنك القاهرة طرح وديعة ادخارية لمدة عام ونصف (18 شهرًا) بعائد 22% يصرف في نهاية المدة عند الاستحقاق، بما يوفر فرصة مناسبة للعملاء الراغبين في تعظيم العائد على مدخراتهم خلال فترة زمنية متوسطة.

شهادة ادخار بسعر فائدة 17.25%

بحسب بيان البنك اليوم، فإنه تم أيضا طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، بنسبة 17.25%.

قاد البنكان الحكوميان، الأهلي ومصر، وهما الذراعان الرئيسيان للبنك المركزي المصري في تنفيذ سياسته النقدية، طرح شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25%.

وقد تبعت ذلك بعض البنوك الأخرى بطرح شهادات مماثلة بأسعار فائدة مرتفعة، في إطار المنافسة على جذب مدخرات العملاء، واستقطاب السيولة، والحفاظ على ودائعها من التحول إلى البنكين الحكوميين.

وقال محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن الشهادة والوديعة الادخارية تأتيان ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم أوعية ادخارية تنافسية تجمع بين العائد المجزي والمرونة في الاختيار.