بنك القاهرة يطرح وديعة لأجل سنة ونصف بعائد 22%

كتب : منال المصري

12:19 م 28/04/2026

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة طرح وديعة ادخارية لمدة عام ونصف (18 شهرًا) بعائد 22% يصرف في نهاية المدة عند الاستحقاق، بما يوفر فرصة مناسبة للعملاء الراغبين في تعظيم العائد على مدخراتهم خلال فترة زمنية متوسطة.

شهادة ادخار بسعر فائدة 17.25%

بحسب بيان البنك اليوم، فإنه تم أيضا طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، بنسبة 17.25%.

قاد البنكان الحكوميان، الأهلي ومصر، وهما الذراعان الرئيسيان للبنك المركزي المصري في تنفيذ سياسته النقدية، طرح شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25%.

وقد تبعت ذلك بعض البنوك الأخرى بطرح شهادات مماثلة بأسعار فائدة مرتفعة، في إطار المنافسة على جذب مدخرات العملاء، واستقطاب السيولة، والحفاظ على ودائعها من التحول إلى البنكين الحكوميين.

وقال محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن الشهادة والوديعة الادخارية تأتيان ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم أوعية ادخارية تنافسية تجمع بين العائد المجزي والمرونة في الاختيار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

"متضيعوش وقت".. وكيل تشريعية النواب يوجه رسالة للأحزاب بشأن قانون الأحوال
مصراوى TV

"متضيعوش وقت".. وكيل تشريعية النواب يوجه رسالة للأحزاب بشأن قانون الأحوال
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
رياضة محلية

مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
حظر إصدار تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في 4 أحياء بالقاهرة
أخبار مصر

حظر إصدار تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في 4 أحياء بالقاهرة
تراجع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة