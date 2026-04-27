سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:18 ص 27/04/2026 تعديل في 11:21 ص

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 10 قروش و12 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

