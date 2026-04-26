تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.