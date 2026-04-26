تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

09:39 ص 26/04/2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بقوة 4.3 ريختر.. تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان دهب وسانت كاترين
أخبار المحافظات

بقوة 4.3 ريختر.. تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان دهب وسانت كاترين
"السترة الواقية أنقذته".. ترامب يكشف تفاصيل إصابة ضابط أمريكي بالخدمة السرية
شئون عربية و دولية

"السترة الواقية أنقذته".. ترامب يكشف تفاصيل إصابة ضابط أمريكي بالخدمة السرية
ياسمين رئيس توجه رسالة غامضة: "آسفه يا ابني أنا اللي اخترتك هذا الأب"..
زووم

ياسمين رئيس توجه رسالة غامضة: "آسفه يا ابني أنا اللي اخترتك هذا الأب"..
ارتفاع أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد
أخبار البنوك

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد
20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
زووم

20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة