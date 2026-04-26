تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.59 جنيهًا للشراء، و52.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.