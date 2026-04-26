ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم؟

ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم، مدعومة بصعود الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك، على خلفية مخاوف من تعثر وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، وهو ما أدى إلى عودة خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 13.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.93 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.99 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.