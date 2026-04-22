انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و20 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

بنك البركة:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.