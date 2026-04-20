ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في بنكين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.7 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدوليCib: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.8 جنيه للبيع.