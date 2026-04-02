فيوتشرفيرت مصر تقترض 20 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع بالمنطقة الاقتصادية

كتب : منال المصري

11:52 ص 02/04/2026

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض شركة "فيوتشرفيرت" لصناعة الاسمدة والكيماويات بمصر 20 مليون دولار بهدف إنشاء وتشغيل 3 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

تفاصيل المصانع الثلاثة

بحسب بيان البنك اليوم، فإن المصانع المقرر إنشائها تضم مصنع حمض الكبريتيك، ومصنع كبريتات البوتاسيوم، ومصنع السوبرفوسفات الأحادي– في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المصانع الثلاثة، المخصصة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، 127 ألف متر مربع.

استثمارات المصانع

حجم الاستثمار الإجمالي للمصانع يبلغ 45.65 مليون دولار، ومن المتوقع أن يخلق توسع الشركة حوالي 300 فرصة عمل مباشرة.

ماذا نعرف عن الشركة المقترضة.

فيوتشرفيرت هي شركة متخصصة في إنتاج الأسمدة الحبيبة بطريقة التحبيب بالبخار وتعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تنتج الشركة أسمدة NPK حبيبية عالية الجودة، مخصصة أساسًا للتصدير، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 240 ألف طن متري، ومملوكة بالكامل لشركة الشرقية القابضة المحدودة.
ماذا نعرف عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار؟

مصر تعد عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك، منذ أن بدأ العمل في عام 2012 في مصر، أكثر من 14.3 مليار يورو من عبر 222 مشروعًا، داعمًا بذلك تطوير اقتصاد مستدام وتنافسي وشمولي.

