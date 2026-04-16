سجل سعر الريال السعودي انخفاضا جديدا مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.78 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.74 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.69 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 13.76 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.