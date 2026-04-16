واصل سعر الدولار الهبوط مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 23 و34 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 4 بنوك كبرى.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار وسط تفاؤل الأسواق بقرب انتهاء الحرب على إيران.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.