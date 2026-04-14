أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض مرحلي للإنشاءات بقيمة 65 مليون دولار لشركة "إتش آي يو إنيرجي" بهدف تعزيز انتقال مصر إلى الطاقة الخضراء.

وسيخصص القرض لتنفيذ مشروع جديد للطاقة المتجددة في منطقة بنبان قرب أسوان، وفق بيان للبنك اليوم.

تركيب محطة طاقة شمسية

وسيدعم التمويل بناء وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، و120 ميجاوات في الساعة من حلول تخزين الطاقة بالبطاريات إلى شبكة الكهرباء الوطنية المصرية في خطوة مهمة لتوسيع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات في مصر بهدف تسريع انتقال البلاد إلى اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المحطة عند تشغيلها، إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 280 ألف طن سنويًا، بما يُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مصر المناخية ويعزز دمج الطاقة الشمسية المتقطعة في شبكة الكهرباء الوطنية.

ما هي شركة إتش آي يو إنيرجي؟

تأسست شركة إتش آي يو إنيرجي عام 2024 بهدف الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة ميرياديام Meridiam الفرنسية وشركة حسن علام للمرافق Hassan Allam Utilities (HAU) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومنذ عام 2012، استثمر البنك أكثر من 14.6 مليار يورو في 225 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد.