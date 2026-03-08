قالت سهر الدماطي، نائبة رئيسة بنك مصر الأسبق، إن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن سعر الدولار مرشحا للصعود إلى مستوى 53 جنيها لكل دولار مع استمرار تصاعد توتر حرب أمريكا وإيران وتبعاتها السلبية على المنطقة.

وأوضحت أن هبوط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى له اليوم يرجع إلى اتجاه المستثمرين الأجانب من صافي دخول إلى خروج في أذون الخزانة المحلية وسط ارتفاع درجة حالة عدم اليقين من الحرب الدائرة الآن وتبعاتها السلبية على المنطقة.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، هبطت العملة المصرية مقابل الدولار إلى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.



وأضافت نائبة رئيسة بنك مصر الأسبق أن الأجانب يتجهون للخروج بأموالهم من المنطقة بسبب ارتفاع نسبة المخاطر بالمنطقة ومنها مصر بسبب الحرب الدائرة حاليا وتبعاتها السلبية على قفزات أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الإمدادات العالمية.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، تلقت مصر تدفقات من النقد الأجنبي، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، بنحو 30 مليار دولار خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشارت الدماطي إلى أن خروج الأموال الساخنة لا يعد العامل الوحيد في ارتفاع سعر الدولار لكن قد توجد عوامل أخرى منها سداد البنك المركزي لأقساط قروض حان وقت سدادها أو ارتفاع فاتورة استيراد بعض السلع العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية الدولية الراهنة.

منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية فقد الجنيه نحو 9% من قيمته مقابل الدولار بعد أن حقق مكاسب بنحو 6.2% خلال النصف الثاني من 2025.

