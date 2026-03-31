ارتفع في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

04:02 م 31/03/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و25 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في بنك البركة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.8 جنيه للشراء، و54.9 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.54 جنيه للشراء، و54.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.8 جنيه للشراء، و54.9 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

