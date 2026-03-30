شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد حل المشكلة

كتب : منال المصري

09:05 م 30/03/2026

اشتكى عدد من عملاء بنك مصر من تعطل خدمات "إنستاباي" للتحويلات اللحظية، إلى جانب خدمة الإنترنت البنكي، خلال تعاملات اليوم.

وتداول العملاء شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى صعوبة إجراء التحويلات أو تسجيل الدخول إلى التطبيق، حيث تساءل أحدهم عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن وجود عطل في تطبيق BM Online أو في التحويل عبر "إنستاباي" المرتبط بحسابات البنك، فيما أشار آخرون إلى أن التطبيق لا يعمل والخدمة غير متاحة.

عودة الخدمات الإلكترونية بعد حل المشكلة

وفي رد على هذه الشكاوى، أكد مصدر مسؤول لمصراوي، أن الخدمات الإلكترونية بالبنك تعرضت لعطل تقني مؤقت خلال اليوم.
وأشار إلى أنه تم التعامل معه على الفور، وعادت جميع الخدمات للعمل بشكل طبيعي.

انتشار إنستاباي

شهدت خدمة إنستاباي انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها قبل نحو 3 سنوات، حيث بلغ عدد مستخدميها نحو 17 مليون عميل، بفضل سهولة استخدامها وسرعة تنفيذ المعاملات، إلى جانب مستويات الأمان المرتفعة التي توفرها.
