في أول يوم لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمطاعم والمولات اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من تحرير 113 مخالفة خلال 24 ساعة للمحال التي لم تلتزم بالقرار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفين على النيابة العامة. ويستمر تطبيق القرار لمدة شهر بدءًا من يوم السبت 28 مارس 2026، مع استثناءات محددة تشمل محال البقالة، الصيدليات، المخابز، والمطاعم المرخصة سياحيًا، وبعض الأنشطة الليلية، إضافة لمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم، وبعض الشواطئ بمحافظتي القاهرة والجيزة.