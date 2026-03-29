بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء

كتب : علاء عمران

12:59 م 29/03/2026 تعديل في 01:01 م
    حملات مكثفة بحدائق أكتوبر لتطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً (4)
    حملات مكثفة بحدائق أكتوبر لتطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً (1)
    حملات مكثفة بحدائق أكتوبر لتطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً (2)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (6)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (7)
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (1)_1
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (10)_4
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (11)_5
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (4)_3
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (2)_2
    غلق المحلات في بورسعيد٤
    غلق المحلات في بورسعيد
    غلق المحلات في بورسعيد ١
    غلق المحلات في بورسعيد٥
    تنفيذ قرار غلق المحال
    كفر الشيخ تنفذ قرار غلق المحال والمطاعم
    غلق المحلات في بورسعيد٣
    غلق المحلات في بورسعيد٢
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (2)_2
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (11)_11
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (3)_3
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (8)_8
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (4)_4
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (6)_6

في أول يوم لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمطاعم والمولات اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من تحرير 113 مخالفة خلال 24 ساعة للمحال التي لم تلتزم بالقرار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفين على النيابة العامة. ويستمر تطبيق القرار لمدة شهر بدءًا من يوم السبت 28 مارس 2026، مع استثناءات محددة تشمل محال البقالة، الصيدليات، المخابز، والمطاعم المرخصة سياحيًا، وبعض الأنشطة الليلية، إضافة لمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم، وبعض الشواطئ بمحافظتي القاهرة والجيزة.

غلق المحال الداخلية المخالفات النيابة العامة قرار مجلس الوزراء

أحمد زاهر: "عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها.. وكنت أتقمصها حتى في حياتي العادية"
أحمد زاهر: "عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها.. وكنت أتقمصها حتى في حياتي العادية"
مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة