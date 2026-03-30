أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام أو عام ونصف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة التغيرات السعرية.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن البيض الذي كان يصل إلى 200 و210 جنيه، أصبح الآن بـ125 جنيهًا في منافذ الوزارة، والسكر انخفض من 50 جنيهًا إلى 28 و30 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين أن الدواجن تراجعت من 130 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ثم استقرت في حدود 100 جنيه، والطماطم التي وصلت إلى 40 و50 جنيهًا في الأيام الماضية أصبحت بـ20 جنيهًا في منافذ الوزارة، كما انخفض سعر الزيت من 70 إلى 54 جنيهًا، والأرز من 32 إلى 24 جنيهًا.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة تدخلات حكومية واستيراد استراتيجي للسلع.

وتابع فاروق أن الدولة نجحت في خفض الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة في الأسواق عبر المنافذ الثابتة والمتحركة والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه المنافذ تشكل خط الدفاع الأول أمام أي محاولات لاستغلال الأسعار أو الاحتكار، وتوفر بدائل بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن 68 مليون مواطن على البطاقات التموينية لم يمسهم أي تغيير في السلع التي يحصلون عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تنتج 260 مليون رغيف خبز يوميًا.

وأوضح الوزير، أن الدولة تحملت زيادة سعر السولار بـ2 مليار جنيه خارج الموازنة للحفاظ على سعر رغيف الخبز، كما صرفت 400 جنيه لكل بطاقة تموينية خلال الأشهر الماضية، بإجمالي 16 مليار جنيه لدعم المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن استيراد السكر في الفترات السابقة أثر على المصانع الداخلية، ولذلك تم الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي هذا العام دون استيراد.

وشدد على أن الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استقرار الأسواق، مع الالتزام الكامل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.