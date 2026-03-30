اليورو يقفز لمستوى قياسي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

07:27 م 30/03/2026

قفزت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه محققًا مستوى قياسي جديد، ليلامس الـ 55 جنيهًا بعدما تخطى حاجز الـ 54 جنيهًا في 10 بنوك، ليحقق مكاسب بنحو 1.02 جنيه على مدار اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر اليورو في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 1.11 جنيه، و62.9 جنيه للبيع، بزيادة 1.12 جنيه.

بنك مصر: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.69 جنيه، و62.9 جنيه للبيع، بزيادة 1.09 جنيه.

بنك القاهرة: 62.47 جنيه للشراء، بزيادة جنيه، و62.78 جنيه للبيع، بزيادة 96 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.66 جنيه للشراء، بزيادة 1.17 جنيه، و63.01 جنيه للبيع، بزيادة 1.15 جنيه.

