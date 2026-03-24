"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
كتب : مصراوي
المتهم بالاستعراض بسيارته في أكتوبر
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات استعراضية بالجيزة معرضا حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سمسار عقارات – مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
