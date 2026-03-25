أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا، بتعيين رباب رزق، مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة بورسعيد، في إطار دعم الهيكل الإداري بالجامعات.

دعم خطة التطوير الإداري

يأتي القرار في سياق جهود الإصلاح والتطوير الإداري التي تشهدها جامعة بورسعيد، منذ تولي الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئاسة الجامعة، والعمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

خبرات وكفاءة إدارية

يشار إلى أنه تتمتع "رباب رزق" بخبرات إدارية متميزة، حيث أظهرت كفاءة عالية خلال مسيرتها الوظيفية طوال السنوات الماضية داخل جامعة بورسعيد، وحققت إنجازات ملموسة في مختلف المجالات الإدارية والمالية.