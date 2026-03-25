قرار وزاري بتعيين رباب رزق مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

11:26 ص 25/03/2026

الدكتور عبدالعزيز قنصوة

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا، بتعيين رباب رزق، مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة بورسعيد، في إطار دعم الهيكل الإداري بالجامعات.

دعم خطة التطوير الإداري
يأتي القرار في سياق جهود الإصلاح والتطوير الإداري التي تشهدها جامعة بورسعيد، منذ تولي الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئاسة الجامعة، والعمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

خبرات وكفاءة إدارية
يشار إلى أنه تتمتع "رباب رزق" بخبرات إدارية متميزة، حيث أظهرت كفاءة عالية خلال مسيرتها الوظيفية طوال السنوات الماضية داخل جامعة بورسعيد، وحققت إنجازات ملموسة في مختلف المجالات الإدارية والمالية.

فيديو قد يعجبك



للمرة الثالثة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار بشأن الحرب على
شئون عربية و دولية

للمرة الثالثة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار بشأن الحرب على
كيف استعدت وزارة الداخلية بخطة استباقية لمواجهة الأمطار الرعدية والسيول؟
حوادث وقضايا

كيف استعدت وزارة الداخلية بخطة استباقية لمواجهة الأمطار الرعدية والسيول؟
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
أخبار المحافظات

"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
أخبار مصر

بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط

أخبار

المزيد

إعلان

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟