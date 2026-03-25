أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تجدد سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، بالتزامن مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، ما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس.

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وقالت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الحالة الجوية لا تزال تتأثر بوجود سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.



وأرفقت "الأرصاد" صورًا توضيحية لخريطة سقوط الأمطار، لبيان المناطق الأكثر تأثرًا وشدة الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الجوية، مع توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية