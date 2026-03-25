

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي يؤدي حركات استعراضية خطيرة بأحد شوارع منطقة النزهة بالقاهرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وتعريض حياته والمواطنين للخطر.

وفق بيان للوزارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، حيث تبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ولا يحمل رخصة قيادة.



استعراض متهور



وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أنه كان يقصد اللهو دون إدراك خطورة ما قام به من تصرفات تهدد سلامة المواطنين.

وجرى التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.