سائق يصدم سيارة ويهدد حياة المارة بالنزهة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : عاطف مراد

11:15 ص 25/03/2026 تعديل في 11:26 ص

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي يؤدي حركات استعراضية خطيرة بأحد شوارع منطقة النزهة بالقاهرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وتعريض حياته والمواطنين للخطر.

وفق بيان للوزارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، حيث تبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ولا يحمل رخصة قيادة.


استعراض متهور


وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أنه كان يقصد اللهو دون إدراك خطورة ما قام به من تصرفات تهدد سلامة المواطنين.

وجرى التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



بسبب سوء الطقس.. لو عربيتك عطلت على الطريق اتصل بأرقام الإغاثة المرورية
"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟
الأرصاد: تجدد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى واستمرار السحب الرعدية
للمرة الثالثة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار بشأن الحرب على
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟