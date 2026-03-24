إعلان

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

03:54 م 24/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و36 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.66 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و52.76 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"