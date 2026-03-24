ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و36 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.66 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و52.76 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.