القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائلا للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها فرص تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل لحد السيول على مناطق سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة مع فرص للتساقط الثلوج لليلا على المرتفعات جنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية والرؤية الأفقية على بعض المناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر ونصف المتر واتجاه الرياح: شمالية غربية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2. متر واتجاه الرياح : شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

العاصمة الادارية 17 11

6 أكتوبر 18 10

بنها 16 10

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 12

كفر الشيخ 16 10

بلطيم 16 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 10

طنطا 16 10

دمياط 17 12

بورسعيد 16 12

الاسماعيلية 16 13

السويس 17 13

العريش 17 12

رفح 16 11

رأس سدر 19 13

نخل 17 11

كاترين 10 02

الطور 21 14

طابا 17 12

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

الإسكندرية 16 11

العلمين 15 11

مطروح 16 12

السلوم 15 11

سيوة 18 11

رأس غارب 21 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

الشلاتين 30 17

حلايب 28 19

أبو رماد 29 16

مرسى حميرة 30 17

أبرق 28 17

جبل علبة 29 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 19 11

بني سويف 20 11

المنيا 22 10

أسيوط 23 10

سوهاج 24 12

قنا 27 14

الأقصر 26 14

أسوان 32 16

الوادى الجديد 26 16

أبوسمبل 33 18