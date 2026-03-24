إعلان

عملاء البنك الأهلي يسحبون 26.5 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي في 9 أيام

كتب : منال المصري

03:07 م 24/03/2026 تعديل في 04:56 م

ماكينات الصراف الآلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام البنك الأهلي المصري بتنفيذ أكثر من 8.3 مليون عملية سحب لعملائه بحوالي 26.5 مليار جنيه من خلال ماكينات الصارف الآلي على مدار 9 أيام اعتبارا من 15 مارس 2026 حتى أمس تزامنا مع بداية صرف المرتبات وعطلات عيد الفطر.

وبحسب بيان البنك الأهلي اليوم، فإن عمليات السحب تضمنت عدد 1.9 مليون معاملة اللاتلامسية بقيمة 7 مليارات جنيه.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وحرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف منح وعطلات عيد الفطر المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين.

ماكينات البنك الأهلي

ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ أكثر من 7393 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصراف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفعالية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب.

ويتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور، وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكينات الصراف الآلي صرف المرتبات والمعاشات إجازة عيد الفطر البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
زووم

ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
رياضة محلية

قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
الأزهر

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات
زووم

من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات
رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد الأربعاء والخميس بسبب الطقس السيئ
جامعات ومعاهد

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد الأربعاء والخميس بسبب الطقس السيئ

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"