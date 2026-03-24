قام البنك الأهلي المصري بتنفيذ أكثر من 8.3 مليون عملية سحب لعملائه بحوالي 26.5 مليار جنيه من خلال ماكينات الصارف الآلي على مدار 9 أيام اعتبارا من 15 مارس 2026 حتى أمس تزامنا مع بداية صرف المرتبات وعطلات عيد الفطر.

وبحسب بيان البنك الأهلي اليوم، فإن عمليات السحب تضمنت عدد 1.9 مليون معاملة اللاتلامسية بقيمة 7 مليارات جنيه.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وحرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف منح وعطلات عيد الفطر المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين.

ماكينات البنك الأهلي

ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ أكثر من 7393 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصراف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفعالية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب.

ويتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور، وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.