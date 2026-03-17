سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

10:29 ص 17/03/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.


بنك مصر: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.


بنك البركة: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي بنك مصر

