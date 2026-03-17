سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.