لماذا فقد سعر الجنيه 2.1% من قيمته مقابل الدولار خلال فبراير الجاري؟

أظهرت بيانات البنك المركزي فقدان متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر نحو 2.1% من قيمته خلال تعاملات شهر فبراير الجاري مقارنة بنهاية شهر يناير الماضي بانخفاض جنيه وقرش واحد، تحت ضغط خروج جزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري, فإن متوسط سعر الجنيه تراجع إلى نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية تعاملات يوم الخميس آخر يوم عمل بالبنوك خلال الشهر الجاري.

تسببت التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران في خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية بالأسواق الناشئة ومنها مصر وسط زيادة حالة عدم اليقين من تطور الأوضاع السلبية على المنطقة، وفق ما قاله مصرفيون.

تسببت زيادة خروج الأجانب في ارتفاع ضغوط تعاملات الإنتربنك بمصر إلى نحو 3.7 مليار دولار خلال آخر أسبوعين لتمويل خروج الأجانب.

خلال الأسبوع الحالي بلغ حجم خروج الأجانب والعرب من البورصة المصرية بنحو 1.6 مليار دولار تخوفا من التبعات السلبية للحرب الأمريكية على إيران على المنطقة.

خروج 675 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية والعربية في أدوات الدين المحلية

ووفقا لبيانات البنك المركزي، جذبت مصر نحو 31 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

عادة يتجه المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية بالأسواق الناشئة للخروج في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية وارتفاع نسب المخاطر على أن تعود مجددا فور تراجع المخاطر.

