سجلت 12.6 مليار جنيه.. قفزة في أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال 2025

قفز صافي أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنحو 33% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 12.6 مليار جنيه مقابل نحو 9 مليارات جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

بحسب القوائم المالية للمصرف المنشورة اليوم على البورصة، فإن صافي الدخل من العائد قفز بنحو 32% على أساس سنوي إلى نحو 20.15 مليار جنيه.

على نفس الخطى قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 44% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 2.73 مليار جنيه.

وسدد مصرف أبو ظبي الإسلامي ضرائب للخزانة العامة للدولة بنحو 4.9 مليار جنيه خلال 2025، وفقا لبياناته.

وقفز إجمالي رصيد التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء على أساس سنوي بنحو 54% خلال 2025 إلى نحو 147.23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

في نفس السياق قفز إجمالي رصيد ودائع العملاء بنحو 39% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 277.86 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

خلال 2025 قفز إجمالي أصول البنك بنحو 33% على أساس سنوي إلى نحو 346.71 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.