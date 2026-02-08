محافظ المركزي: مصر أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات وإدارتها بكفاءة والعمل على التحوط منها قبل وقوعها.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "العلا" لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية اليوم، أن المركزي يملك حزمة واضحة من الأدوات والإجراءات للتعامل مع معدلات التضخم وسعر الصرف، في ظل التقلبات الجيوسياسية الدولية الراهنة.

وأشار إلى أن فريق العمل داخل البنك المركزي يحرص على تطوير أدوات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مستفيدين من تجارب دولية ناجحة، إلى جانب العمل المتواصل على إدارة توقعات الأزمات بشكل استباقي.

وأشار عبد الله إلى أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تبدو إيجابية، مع وجود فرص لتحسن إيرادات قناة السويس، وتعافي الاقتصاد الكلي، وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.