إعلان

محافظ المركزي: مصر أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات

كتب : منال المصري

02:48 م 08/02/2026

حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات وإدارتها بكفاءة والعمل على التحوط منها قبل وقوعها.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "العلا" لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية اليوم، أن المركزي يملك حزمة واضحة من الأدوات والإجراءات للتعامل مع معدلات التضخم وسعر الصرف، في ظل التقلبات الجيوسياسية الدولية الراهنة.

وأشار إلى أن فريق العمل داخل البنك المركزي يحرص على تطوير أدوات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مستفيدين من تجارب دولية ناجحة، إلى جانب العمل المتواصل على إدارة توقعات الأزمات بشكل استباقي.

وأشار عبد الله إلى أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تبدو إيجابية، مع وجود فرص لتحسن إيرادات قناة السويس، وتعافي الاقتصاد الكلي، وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي مؤتمر العلا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسن عبد الله يكشف أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق
أخبار البنوك

حسن عبد الله يكشف أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق
المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
اقتصاد

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
أخبار مصر

الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟