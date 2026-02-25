عاد سعر الدولار للانخفاض مقابل الجنيه تحت مستوى الـ48 جنيها للبيع والشراء في بنكي الأهلي ومصر بعد أن قلص مكاسبه بنحو 19 قرشا قبل نهاية تعاملات اليوم مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب بيانات منشورة على موقعهم الإلكتروني.

أدت ضغوط خروج المستثمرين الأجانب من بعض استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة)، بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في السوق الثانوية خلال اليومين الماضيين، إلى زيادة الضغط على العملة المصرية.

أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر قبل نهاية التعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه بانخفاض 19 قرشا.

بنك القاهرة: : 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه بانخفاض 19 قرشا.

