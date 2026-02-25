إعلان

أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:39 ص 25/02/2026 تعديل في 12:08 م

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 125.61 جنيه للشراء، و127.18 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.14 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.99 جنيه للشراء، و67.72 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.32 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و156.95 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية العملات العربية الدرهم الإماراتي الدينار البحريني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
سفرة رمضان

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
دعاء محو الذنوب
فيديوهات رمضان

دعاء محو الذنوب
مصر تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
شئون عربية و دولية

مصر تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك
رياضة محلية

"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة