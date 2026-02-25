ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 125.61 جنيه للشراء، و127.18 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.14 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.99 جنيه للشراء، و67.72 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.32 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و156.95 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.