اليوم.. يحسم صندوق النقد صرف 2.3 مليار دولار من قرضي مصر

كتب : منال المصري

02:00 م 25/02/2026

صندوق النقد الدولي

مصر تترقب قرار المجلس التنفيذي صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه اليوم باعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض التسهيل الموسع والدفعة الأولى من قرض المرونة والاستدامة تمهيدا لاستلام عن 2.3 مليار دولار.

وتتضمن موافقة الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة استلام ملياري دولار، وكذلك 300 مليون دولار على الدفعة الأولى من قرض المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على إقراض مصر 3 مليارات دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل أن يوافق على طلب مصر برفع القرض إلى 8 مليارات دولار في أبريل 2024 للمساعدة على خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.

والعام الماضي أقر الصندوق قرض آخر لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على دفعات لتحفيز مصر في التماشي مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة والتمويلات الخضراء.

ويعني إدراج مصر على جدول الاجتماع التنفيذي لصندوق النقد الدولي التزام الحكومة المصرية بكافة السياسات المطلوبة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

تسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من إجمالي القرض على 4 دفعات آخرها 1.2 مليار دولار في أغسطس الماضي بعد اعتماد المراجعة الرابعة على القرض.

