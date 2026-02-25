إعلان

بنك الإمارات دبي الوطني مصر يطلق خدمة Apple Pay لتعزيز الدفع الرقمي

كتب : منال المصري

10:54 ص 25/02/2026 تعديل في 10:54 ص

بنك الإمارات دبي الوطني مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر اليوم، إطلاق خدمة Apple Pay لعملائه بهدف تعزيز التوسع في الدفع الإلكتروني.

قبل عامين أتاح البنك المركزي للبنوك خدمة دفع رقمي "أبل بي" وكانت بنوك التجاري الدولي ومصر والأهلي المصري الأسرع في تطبيق الخدمة بعد إتاحة المركزي الخدمة بالسوق.

وأوضح البنك أن هذه الخدمة تعد الأكثر أمانا وخصوصية للحفاظ للعملاء على بطاقاتهم وعدم تسليمها لأشخاص أخري أو لمس أزرار ماكينة الدفع عند الشراء أو تسليم نقدية بحماية و خصوصية iPhone في كل معاملة، وتوفير أعلى مستويات الأمان والخصوصية عند السداد سواء في المتاجر، أو عبر التطبيقات، أو على مواقع التسوق الإلكترونية.

كما تتيح الخدمة إمكانية الدفع السريع عبر متصفح Safari على أجهزة iPhone وiPad وMac دون الحاجة لإنشاء حسابات جديدة أو إعادة إدخال بيانات الشحن والفواتير، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المدفوعات داخل التطبيقات باستخدام Apple Watch.

ويعتمد البنك في خدمة Apple Pay على أعلى معايير الأمان، حيث تتم المصادقة على جميع المعاملات عبر خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID، أو باستخدام رمز المرور الخاص بالجهاز،.

كما تضمن الخدمة خصوصية بيانات العملاء.

ويمكن للعملاء تفعيل الخدمة فوراً وبكل سهولة عبر تطبيق الهاتف البنكي لبنك الامارات دبي الوطني و من خلال تطبيق Wallet على أجهزة iPhone، من خلال النقر على علامة (+) واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بالبنك، مع الاستمرار في الاستفادة من كافة المزايا والمكافآت المرتبطة بها.

بنك الإمارات دبي الوطني مصر خدمة Apple Pay خدمة دفع رقمي أبل بي

