انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.46 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.