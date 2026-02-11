انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.46 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.