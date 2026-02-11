بزيادة 33.5%.. أرباح بنك البركة تتخطى 4 مليارات جنيه خلال 2025

أعلن بنك البركة مصر زيادة صافي الأرباح بعد الضريبة بنحو 33.5% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 4.02 مليار جنيه.

وأرجع البنك في بيانه هذة الزيادة إلى نمو الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد 24.9% إلى 7.46 مليار جنيه.

كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 27.9% إلى 1.39 مليار جنيه.

وزادت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء بنحو 15.2% إلى 75.9 مليار جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت محفظة ودائع العملاء بنحو 15.2% إلى 122.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر إن النتائج الاستثنائية التي حققها بنك البركة خلال عام 2025 وتجاوز صافي أرباحنا حاجز الـ 4 مليارات جنيه، هي ثمرة استراتيجية طموحة ترتكز على النمو المتوازن وتنويع مصادر الدخل.