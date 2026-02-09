أي سكور: 15 مليون مواطن حصلوا علي تسهيلات بـ5 تريليونات جنيه

قالت المهندسة سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، إن عدد المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على تسهيلات يبلغ نحو 15 مليونًا، بينما يصل عدد المؤهلين للحصول على تمويل وفق السن القانوني إلى نحو 70 مليونًا، مع إجمالي تسهيلات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقارب الـ 5 تريليونات جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الثانية بعنوان: التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل، الابتكار، الشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي، الذي يدرها محمد البسيوني، مقدم برنامج اقتصاد منزلي، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026 والذى يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى.

وأكدت الأسمر أن الشركة تعمل على تطوير دورها من مجرد جهة تصدر تقارير ائتمانية إلى بنية تحتية معلوماتية متكاملة تدعم اتخاذ القرار لدى البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، قائلة: اللي عنده بيانات عنده كنز.

وأشارت إلي انه تم استحداث طريقة لاستخدام البيانات وتحليلها لمساعدة السوق في اتخاذ القرار المبنية علي بيانات موثقة.

وأشارت إلى أن الربط مع البنوك و شركات التمويل، والجهات الحكومية عبر قواعد البيانات المركزية الموثوقة ساعد الشركة على تقديم حلول رقمية متعددة وتقييم رقمي بديل للأفراد الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا سابقًا مما يقلل المخاطر ويساعد الجهات على اتخاذ قرارات دقيقة.

وأكدت أن المواطنين أصبح بإمكانهم الاستعلام عن تقييمهم الائتماني عبر منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول سيتم إطلاقه قريبًا، للاستعلام عن التقييم الائتماني ومتابعة الوضع القانوني في حال وجود أي قضايا أو تعامل مالي بالتعاون مع الجهات الرسمية، موضحة أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر، وتسهيل وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين.