تقديراً لنجاح البنك التجاري الدولي مصر ، في تطوير وتسريع منظومة التعلم والتطوير الرقمي لديه باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، فقد تم إدراجه ضمن دراسة حالة عالمية بالتعاون مع منصة Udemy Business، المنصة العالمية الرائدة في تسريع تنمية المهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتسلّط دراسة الحالة الضوء على النهج الإبداعي الذي يتبناه البنك التجاري الدولي في تنمية رأس المال البشري، والتزامه الراسخ ببناء ثقافة مؤسسية قادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، بما يعزز مرونة المؤسسة وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في مصر.

كما تستعرض الدراسة، وفق بيان له اليوم، رؤية البنك التجاري الدولي في الاستثمار بالموارد البشرية باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية، لا سيما في بيئة عمل تضم أجيالاً متعاقبة وتشهد طلباً متزايداً على أنماط التعلم الذاتي والرقمي، وتناولت الدارسة أيضاً التحديات التي واجهها البنك، والآليات المبتكرة التي اعتمدها لتحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وبناء القدرات المؤسسية.

وفي هذا السياق، قام البنك بدمج منصة Udemy Business ضمن منظومة التعلم المؤسسي الخاصة به، بما أتاح للموظفين الوصول إلى مكتبة متكاملة من المحتوى التدريبي المتخصص والمتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وأسهم ذلك في تحديث أساليب التدريب التقليدية، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل اليومي، وتعظيم الأثر العملي لبرامج التطوير والتعلم المستمر.

وتؤكد هذه الدراسة المكانة الرائدة التي يحتلها البنك التجاري الدولي في السوق المصرفي المصري، كما تعكس أن تبني نموذج مرن ومنهجي للتعلم الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي، ودعم الاستدامة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء في ظل بيئة تنافسية متغيرة.

ويعكس هذا الإنجاز كذلك التزام البنك بتنمية مهارات الشباب من خلال تبني أساليب تعليمية مبتكرة تعتمد على الحلول الرقمية، ضمن برامجه الصيفية السنوية، بما يساهم في تأهيل الكوادر الشابة وإعدادها لسوق العمل باستخدام الأدوات المتقدمة ذاتها التي تعتمدها كبرى المؤسسات العالمية.