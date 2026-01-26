كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.67 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و56.08 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك مصر: 55.62 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و56.03 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.66 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و56.08 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا، و55.98 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.