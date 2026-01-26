إعلان

مفتي القدس لمصراوي: "الأقصى" يُنتهك أمام العالم من سلطات الاحتلال والمتطرفين

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:22 م 26/01/2026

مفتي الديار الفلسطينية مع مراسل مصراوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات واقتحامات متكررة من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرفة، أمام العالم بأسره.

وأضاف حسين في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أن المسجد الأقصى سيبقى حاضرًا في وجدان الأمة، وسيظل رمزًا دينيًا، مشددًا على أنه لن يتم التفريط فيه بأي حال من الأحوال.

وأكد مفتي الديار الفلسطينية، أن حماية القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك يقعان على عاتق كل مسلم، خاصة وأنها أرض الإسراء والمعراج، وأن المسجد الأقصى أولى القبلتين، داعيًا المولى عز وجل أن يحررهما من يد الصهاينة.

وطالب مفتي القدس، باتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات المتكررة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأٌقصى.

الجماعات الصهيونية المتطرفة محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية

